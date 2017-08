Detinguts els líders opositors López i Ledezma per “planejar una fuga”

Els dos polítics contraris a Maduro, que estaven en règim d’arrest domiciliari, tornen a la presó

En plena escalada de tensió després de les eleccions a l’Assemblea Constituent a Veneçuela, agents del servei bolivarià d’intel·ligència nacional van tornar a detenir ahir els dirigents opositors Leopoldo López i Antonio Ledezma, segons van denunciar els seus familiars. Tots dos estaven en arrest domiciliari.

La primera a denunciar-ho va ser la dona de López a les xarxes socials, en un missatge on assegurava no saber on se l’havien endut. Posteriorment, l’advocat de la família va assegurar que l’opositor havia estat traslladat al penal militar de Ramo Verde. En tot cas, les famílies i els partits polítics dels arrestats van fer