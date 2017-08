Actualitzada 02/08/2017 a les 07:12

Almenys 20 persones van morir ahir i 30 van resultar ferides per un atemptat perpetrat en una mesquita xiïta de la ciutat afganesa d’Herat. L’atac va ser perpetrat per dos terroristes, un dels quals va obrir foc contra les persones que hi havia dins del temple. També es va produir una explosió als voltants de la mesquita, la qual les autoritats van atribuir a un suïcida.