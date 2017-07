El TC veta per unanimitat la norma del Parlament català que permetria aprovar la llei de l’1-O en lectura única

El Tribunal Constitucional suspèn la tramitació exprés del referèndum Junts pel Sí i la CUP van registrar ahir la llei del referèndum. EFE

Actualitzada 01/08/2017 a les 07:01

Redacció Madrid

El ple del Tribunal Constitucional espanyol va suspendre ahir la reforma del reglament del Parlament català amb la qual el govern pretén tramitar de forma exprés el referèndum de l’1 d’octubre, i va advertir els membres de la mesa que aplicar-la implicaria responsabilitats, fins i tot penals.

Els magistrats, reunits durant 45 minuts, van acordar per unanimitat en una providència admetre a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol contra l’article 135.2 d’aquesta reforma, la qual cosa comporta automàticament la suspensió de la norma mentre es pronuncien sobre el fons de l’assumpte, per al qual tenen un termini de cinc mesos. El Constitucional adverteix la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, els altres sis membres de la mesa, el lletrat major i el secretari general de la cambra, als quals expressament prohibeix la tramitació d’una proposició de llei pel procediment de lectura única (com estableix la reforma impugnada), i els adverteix de les eventuals responsabilitats, incloses les penals, en les quals poden incórrer si desobeeixen.

El Tribunal, com va sol·licitar el govern, va acordar la notificació personal de la resolució a tots ells i els recorda el seu “deure impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada”. És a dir, els ordena que “s’abstinguin d’iniciar, qualificar, introduir en l’ordre del dia de qualsevol òrgan del Parlament de Catalunya” o “dictar acords” que impliquin la tramitació exprés continguda en la reforma impugnada.



Investigació per desobediència

No és la primera vegada que el tribunal de garanties adverteix els responsables de les institucions catalanes. De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja investiga Carme Forcadell i els membres de la Taula de JxS i CSQP per desobediència al TC.

En la providència dictada ahir, els magistrats habiliten el mes d’agost per a la tramitació del recurs i donen quinze dies a les parts perquè formulin les seves al·legacions.

El govern, amb l’aval del Consell d’Estat, va impugnar aquesta norma amb l’argument que la modificació vulnera el dret de participació política en condicions d’igualtat reconegut en l’article 23.2 de la Constitució.

La suspensió es produïa el mateix dia en què JxSí i la Cup van registrar al Parlament la proposició de llei de referèndum d’autodeterminació, pensada per donar cobertura legal a la votació de l’1 d’octubre. Aquests grups sostenen que ni el govern ni el TC “podran parar” la votació. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que està disposat a acceptar “totes les conseqüències”, fins i tot anar a la presó, abans que cedir en el referèndum.