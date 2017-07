Rajoy recorre al TC la reforma del Parlament per a la ruptura 'exprés'

Puigdemont i tots els diputats independentistes signen la Llei de referèndum d’autodeterminació, que serà registrada dilluns

Actualitzada 29/07/2017 a les 07:01

Redacció Madrid / Barcelona

El govern espanyol va presentar ahir, amb el vistiplau del Consell d’Estat, un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglament del Parlament de Catalunya, aprovada aquesta setmana, que permetria una tramitació “exprés” de les lleis de desconnexió.

Al mateix temps que l’executiu anunciava aquest recurs a Madrid, els partits independentistes van avançar a Barcelona que dilluns que ve presentaran al registre del Parlament la Llei de referèndum d’autodeterminació. El text d’aquesta llei, que ahir va ser signada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots els diputats independentistes, es presentarà el registre, però sense que els grups que el proposen, Junts pel Sí i la CUP, comencin encara la tramitació.

El president del Govern, Mariano Rajoy, va defensar un recurs que pretén impedir que els independentistes vulguin imposar “a les braves” el seu projecte “radical”. Segons l’executiu, el nou reglament de la cambra catalana vulnera el dret de participació política en condicions d’igualtat reconegut en l’article 23.2 de la Constitució.

L’admissió a tràmit del recurs per part del TC, que es reuneix dilluns per analitzar l’escrit, suposaria la paralització de la reforma reglamentària que permet aprovar en un sol dia, mitjançant el tràmit de lectura única, les lleis de desconnexió.

En roda de premsa a Moncloa, Rajoy va argumentar que amb aquest recurs el govern compleix amb l’obligació de vetllar per la legalitat, defensant alhora les institucions autonòmiques catalanes i els seus funcionaris, que “no poden ser utilitzats al servei d’una actuació obertament contrària al dret”. Segons va assenyalar, la reforma del reglament del Parlament català té com a objectiu aprovar pel tràmit d’urgència “i sense les més elementals garanties democràtiques” les lleis amb les quals es pretén liquidar la Constitució espanyola i el propi Estatut català.”

“No hi haurà referèndum l’1 d’octubre”, va assegurar Rajoy, que va insistir que no se celebrarà perquè el TC ha dit clarament que és inconstitucional i per tant il·legal, i perquè va directament contra la pròpia arquitectura constitucional que “ha donat a Catalunya el major nivell d’autogovern de tota la seva història”.

En resposta, la secretària general d’ERC i diputada Marta Rovira, va advertir al govern central que les forces independentistes no renunciaran al referèndum malgrat els obstacles. Rovira va assegurar que “la millor resposta” que poden donar els independentistes davant les “actuacions policials” per impedir la consulta anunciada “és continuar la feina perquè l’1 d’octubre es pugui celebrar el referèndum “amb garanties” i amb un “resultat efectiu”.