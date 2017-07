Més de cinquanta ferits en l'accident d'un tren de Rodalies a l'estació de França

Actualitzada 29/07/2017 a les 07:02

Redacció Barcelona

Més de cinquanta persones van resultar ahir ferides, tres de les quals greus, en xocar un tren de Rodalies amb el topall del final de via en l’Estació de França de Barcelona. Les causes de l’accident s’estan investigant. El xoc es va produir cap a les 07.15 hores, quan un comboi procedent del Vendrell i amb setanta passatgers a bord, es va encastar al topall de la via. L’impacte va causar desperfectes en la cabina i els primers vagons i va provocar lesions al maquinista i a 55 passatgers. Un jutjat de Barcelona va obrir diligències pels fets, mentre que els mossos d’esquadra van començar a analitzar les dues caixes negres del tren, on queden gravats paràmetres com el registre de frenada i la velocitat de circulació. Una distracció o un problema a les vies es perfilen com les hipòtesis principals del sinistre.