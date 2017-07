El Consell d'Estat avala el recurs contra la reforma del Parlament

Actualitzada 28/07/2017 a les 07:39

Redacció Madrid

El Consell d’Estat espanyol va avalar ahir recórrer davant el TC la reforma del reglament del Parlament de Catalunya, impulsada per les forces independentistes per permetre l’aprovació exprés de les “lleis de desconnexió”, i Junts pel Sí ja estudia alternatives per poder aprovar-les.

Després de la petició realitzada dimecres pel president del govern, Mariano Rajoy, el Consell d’Estat va emetre ahir per unanimitat un dictamen en el qual considera que hi ha fonaments jurídics suficients per recórrer davant el TC la reforma del Parlament. El Consell d’Estat considera que aquesta modificació vulnera el dret de participació política en condicions d’igualtat reconegut en l’article 23.2 de la Constitució. A la vista d’això, és previsible que en la reunió del consell de ministres d’avui s’aprovi la presentació d’un recurs. Paral·lelament, el PPC i Ciutadans van anunciar que presentaran un recurs conjunt d’empara davant el TC contra la reforma del reglament, van demanar al PSC que s’hi afegeixi.