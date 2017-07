Rajoy diu que la seva funció al PP és política i nega conèixer una 'caixa B'

El mandatari assegura que els papers de Bárcenas són “absolutament falsos” i que “mai” va percebre cap sobresou

Actualitzada 27/07/2017 a les 07:00

Redacció Madrid

El president espanyol, Mariano Rajoy, va centrar ahir la declaració en el judici de Gürtel a subratllar que les seves funcions sempre han estat merament polítiques i no comptables, i va negar que conegués la caixa B reflectida als papers de Bárcenas, que –va dir– són “absolutament falsos”.

En la seva testificació, que va durar una hora i cinquanta minuts, Rajoy va ratificar que va ser ell qui va donar l’ordre de deixar de contractar amb les empreses de Francisco Correa, a qui va negar conèixer més enllà de la salutació, va afirmar que “mai” va saber que es paguessin comissions per adjudicacions, i va dir que no va fer res en favor de Luis Bárcenas malgrat els SMS que van intercanviar.

D’aquesta manera, Rajoy, en la que va ser la primera compareixença d’un president del govern en una vista oral, es va anar desmarcant de les qüestions més espinoses que li va anar plantejant el lletrat de l’Associació d’Advocats Demòcrates per Europa (Adade), acusació a la instància de la qual va ser citat com a testimoni en aquest judici, que se celebra des del 4 d’octubre.

El president espanyol va ocupar finalment un seient a l’estrada, a la dreta del tribunal, desvelant un dels secrets millor guardats sobre la seva presència en el judici. Aquesta ubicació va motivar la protesta de l’advocat d’Adade Mariano Benítez de Lugo, la primera de moltes altres pel fet que el president del tribunal, Ángel Hurtado, li va impedir preguntar directament sobre la suposada caixa B del PP.

Les primeres qüestions van anar dirigides a conèixer l’abast de les seves funcions quan va tenir responsabilitats en l’organització de les campanyes electorals, l’última en les generals de l’any 2000. Va explicar que en quatre ocasions va ser director de campanya i com a tal es va encar­regar “exclusivament” de la part política, mentre que els pressupostos els elaboraven “els serveis econòmics”, i va afegir que, igual que “en tots els aspectes econòmics del partit”, hi ha una distinció “clara” entre el polític i el financer.

“Això està molt delimitat: els resultats es mesuren en vots i l’altra part és merament instrumental”, va dir Rajoy, per després subratllar que com a secretari general del PP “mai m’he ocupat de cap qüestió de comptabilitat, solament m’importava que el Tribunal de Comptes em digués que els resultats eren positius”.



Cap queixa de Bárcenas

Quant a l’extresorer Luis Bárcenas, els famosos papers del qual reflecteixen una suposada comptabilitat opaca del PP i que és un dels 37 acusats en aquest judici, entre altres motius per amagar 48,2 milions d’euros a Suïssa, Rajoy va assegurar que fins a la seva sortida del partit el 2010 mai va tenir una queixa d’ell. Pel que fa a aquesta caixa B, va assegurar que desconeixia la seva existència i va afirmar que, en contra del que consta en aquestes anotacions, “mai” va cobrar sobresous, per la qual cosa va considerar que els anomenats papers de Bárcenas “són absolutament falsos”.

Respecte als missatges de text que es van intercanviar Rajoy i Bárcenas el 2012 –“sigues fort” i “fem el que podem”– Rajoy va assegurar que ni ell ni el partit van fer res que pogués perjudicar qualsevol procés, i que va posar aquesta frase com podria haver-ne escrit qualsevol altra, ja que a ell li agrada respondre als missatges que rep.