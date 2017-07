La Generalitat porta a la justícia l'amenaça del govern de tallar el FLA

Junqueras anuncia dos recursos, davant el Suprem i el TC, per la intensificació del control de les despeses per part d’Hisenda

El govern català va anunciar ahir un doble recurs, davant el Tribunal Suprem i davant el Tribunal Constitucional, contra els nous controls estatals a l’accés al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), i va avançar que no facilitarà a l’executiu central la llista de funcionaris que reclama.

Divendres passat, el govern de Rajoy va anunciar que comprovarà setmanalment que la Generalitat no finança el referèndum de l’1 d’octubre amb diners públics, de manera que suspendrà els lliuraments del FLA si corrobora que això passa.

En resposta a aquest advertiment, la Generalitat va decidir ahir acudir a la justícia per fer front a una mesura que “amenaça la part més feble de la societat” catalana, ja que una suspensió del FLA afectaria “proveïdors que ofereixen serveis socials”.

Així ho va afirmar el vicepresident català i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, que va instar l’executiu a actuar amb la “màxima responsabilitat”. Junqueras, a més, va avisar que no facilitarà la llista de treballadors públics que certifiquen les finances de la Generalitat, doncs són “els membres del govern” els que certificaran qualsevol petició d’informació. Així mateix, el govern va acordar garantir el dret de defensa dels consellers, els alts càrrecs i els empleats públics de la Generalitat que, per complir acords de l’executiu català, s’enfrontin a procediments judicials derivats del procés sobiranista. Tant el conseller de la Presidència, Jordi Turull, com Junqueras, van evitar revelar en quina fase es troba el procés de compra d’urnes per al referèndum, i van reiterar que informaran solament quan s’hagi “completat l’itinerari”, al mateix temps que van incidir que l’important és “treballar perquè s’omplin de vots” l’1 d’octubre.

No obstant això, segons va informar el diari Ara, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar en un sopar dilluns a Madrid que el govern ja disposa de les urnes que han de servir per al referèndum de l’1 d’octubre, i que la llei catalana per emparar-ho serà registrada aquesta mateixa setmana al Parlament. Segons fonts de les forces independentistes consultades per l’agència EFE, Junts pel Sí i la CUP planegen registrar al Parlament la llei del referèndum a final d’aquesta setmana o, com a molt tard, dilluns de la setmana que ve, abans que finalitzi el període de sessions, encara que és improbable que la mesa es reuneixi per admetre-la a tràmit abans de la tornada de vacances d’estiu, el 16 d’agost.



Crida a la unitat de Felip VI

D’altra banda, el rei Felip VI va fer una crida a la unitat en un acte amb motiu de la celebració dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona-92, i del 30è aniversari del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. En una cerimònia al CAR i davant la presència de Puigdemont, el monarca va insistir en la necessitat de preservar la unitat d’acció que va portar fins a l’èxit dels Jocs. “Tots junts continuarem la nostra trajectòria impulsant, millorant i augmentant el progrés que hem sabut aconseguir durant dècades d’esforç solidari, d’esperit de concòrdia i de confiança en el futur”, va assegurar.

Prèviament, el president català havia destacat el compromís de totes les institucions en l’èxit dels Jocs, que en la seva opinió van ser “el reflex de la forma d’actuar dels catalans, basat en el multilateralisme, el diàleg i el pacte”.