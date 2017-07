Puigdemont assegura que no acatarà el TC si l'inhabilita

Actualitzada 25/07/2017 a les 07:07

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que no acceptarà una inhabilitació del Tribunal Constitucional pel referèndum de l’1 d’octubre, perquè considera que aquesta decisió solament pot prendre-la el Parlament. En una entrevista al diari francès Le Figaro, Puigdemont subratlla que el govern no renunciarà al referèndum fins i tot en el cas que el Constitucional l’anul·li. “El nostre compromís amb la població i amb el Parlament català és clar: hem de resoldre les nostres reivindicacions a les urnes. Cap suspensió, cap amenaça, podrà impedir que els catalans decideixin el seu futur de forma democràtica”, va destacar.

D’altra banda, el ministeri d’Hisenda va donar 24 hores a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, perquè aclareixi si es van desviar 6.150 euros a preparar el referèndum, recordant que pot tenir responsabilitats administratives o penals si no contesta. El govern català va respondre que els diners es van destinar a manteniment de software.

#1 malalt

(25/07/17 07:38)