Afiliats del moviment de Macron en denuncien la “falta de democràcia”

Centenars d’afiliats de La República en Marxa porten la formació als tribunals i demanen que se suspengui la votació dels estatuts

Actualitzada 25/07/2017 a les 07:08

Redacció París

Després de la caiguda de popularitat de 10 punts del cap de setmana passat fruit dels problemes que ha arrossegat el president francès en l’últim mes, ara Emmanuel Macron ha de fer front a un altre desafiament en el si del seu partit. El cap de l’Estat va patir ahir la primera revolta popular dins de la seva pròpia casa quan centenars d’afiliats de la República en marxa (LREM) van demanar a un tribunal que suspengués la votació sobre els estatuts del partit, fundat pel president gal l’abril del 2016, per “falta de democràcia”.

El desafiament arribava l’endemà que es donés a conèixer una enquesta que va mostrar una important caiguda en l’aprovació de la gestió del president, de 39 anys, considerada el major descens per a un nouvingut a l’Elisi des de que hi va arribar Jacques Chirac el 1995. Les dades reflecteixen com percep la societat francesa les primeres proves polítiques des que Macron va assumir la presidència el maig passat, entre les quals hi ha hagut recentment una disputa pressupostària que ha provocat la dimissió del cap de l’exèrcit, Pierre de Villiers.

Els membres del LREM, partit que proposa una ruptura amb les velles formes de fer política, estan participant des de diumenge en una votació electrònica sobre els nous estatuts i l’organigrama de la formació, que dura fins al dia 31 de juliol. Els demandants, al voltant de 1.200 militants, dels 375.000 membres totals cridats a votar, van denunciar el moviment per “falta de democràcia” en l’elaboració i el contingut dels seus estatuts.

El grup diu que els estatuts en disputa limitarien la presa de decisions i les futures votacions internes als nivells superiors de l’LREM. A més, els denunciants creuen que el text ha estat elaborat de forma precipitada i sense haver estat consultat en profunditat amb els militants, perquè en la convenció organitzada el passat dia 8 per perfilar el funcionament intern de l’agrupació, molts participants no van tenir accés a un exemplar complet.

Al seu entendre, els estatuts no tenen “res que veure” amb la filosofia inicial del moviment i, malgrat l’anunciat, no té prou democràcia participativa i no té gaire en compte les propostes llançades per les bases.



EL PRESIDENT INSTARÀ SARRAJ I HAFTAR A UN ACORD A LÍBIA

El president francès, Emmanuel Macron, reunirà avui al primer ministre del govern d’unitat libi, Fayez Serraj, i al comandant de les forces de l’est del país, el general Jalifa Haftar, per instar-los a un “enteniment polític” a Líbia, país que continua sumit en el caos gairebé sis anys després de la caiguda del règim de Muamar al-Gaddafi. L’Elisi va confirmar ahir a través d’un comunicat la trobada entre Serraj i Haftar, que ja havien avançat en els últims dies alguns mitjans francesos amb vista al fet que aquests mantinguin “consultes amb la finalitat de contribuir a una sortida de la crisi a Líbia”. La cita tindrà lloc a La Celle Saint-Cloud, una localitat propera a la capital francesa.