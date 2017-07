Putin canvia el seu ambaixador als EUA, figura clau de la trama russa

L’ambaixada va informar ahir de la tornada a Moscou de Kysliac, que dirigia la delegació diplomàtica des de l’any 2008

Actualitzada 24/07/2017 a les 07:17

Agències Moscú

Putin ha decidit substituir el seu home a Washington. L’ambaixador de Rússia als Estats Units, Sergei Kislyak, figura central en la investigació sobre la ingerència russa en les passades eleccions generals estatunidenques, ha tornat a Moscou després de gairebé una dècada com a enviat diplomàtic, segons va informar ahir l’ambaixada russa als EUA.

Kislyak, que dirigia la delegació diplomàtica des de l’any 2008, “va concloure la seva missió” a la capital nord-americana aquest dissabte, va indicar l’ambaixada ahir en el seu compte oficial de Twitter. “Fins a l’arribada del seu successor, el senyor Denis V. Gonchar, ministre conseller i número dos de l’ambaixada, serà l’encar­regat interí de negocis”, va asse-nyalar la delegació russa.

L’ambaixada no va precisar les raons de la sortida del polèmic ambaixador, considerat una figura clau en les xarxes d’espionatge rus, encara que la seva marxa es rumorejava des de finals de juny i hi va haver una festa de comiat formal l’11 de juliol passat, segons la web del Consell de Negocis Rússia-EUA.

Els contactes de Kislyak, de 66 anys, amb membres de l’equip de campanya i transició de Trump estan sent examinats amb lupa pel Congrés dels Estats Units i pel fiscal especial Robert Mueller, nomenat pel departament de Justícia de la potència americana per investigar la possible confabulació de la campanya del mandatari republicà amb Rússia.

Rússia ha estat acusada per les agències d’intel·ligència nord-americanes de voler interferir en el resultat electoral amb ciberatacs, alhora que s’intenta determinar si funcionaris russos van intentar influir en persones del cercle proper a Trump. Kislyak es va reunir de manera discreta amb el fiscal general, Jeff Sessions; amb el gendre i assessor de Trump, Jared Kushner; amb l’ex­assessor de seguretat nacional presidencial Michael Flynn, i amb l’operatiu de campanya Carter Page. Les converses amb Kislyak van accelerar la sortida de Flynn, que va ocultar al vicepresident, Mike Pence, que havia tractat amb ell l’aixecament de sancions.