Plega el responsable de premsa de la Casa Blanca, Sean Spicer

Actualitzada 22/07/2017 a les 07:26

Redacció Washington

Sean Spicer, fins ara secretari de premsa i portaveu de la Casa Blanca, va dimitir ahir del càrrec. La raó sembla que és el desacord amb el nomenament d’Anthony Scaramucci com a director de comunicació del president Donald Trump. Scaramucci és un financer de Wall Street actualment al Banc Export-Import i fa temps que dona suport al mandatari nord-americà. Ha estat recaptador de fons per al Partit Republicà i va fundar SkyBridge Capital, una firma especialitzada en fons d’alt risc. El lloc estava vacant des que Michael Dubke va dimitir al maig. Spicer cobria ara totes dues responsabilitats, com a secretari de premsa i com a director de comunicació, i segons diversos mitjans dels EUA, sembla que aspirava a la vacant que ara ha estat adjudicada a Scaramucci.

La Casa Blanca ja ha nomenat substitut per a Spicer. Serà Sara Sanders, assessora política. És filla de l’antic governador d’Arkansas i candidat a les primàries republicans Mike Huckabee. Als 20 anys ja va col·laborar en una de les campanyes del seu pare.