El govern controlarà la Generalitat perquè no es destinin diners a l'1-O

L’executiu supervisarà setmanalment els comptes catalans per garantir que no es gasta “ni un sol euro” en el referèndum

Actualitzada 22/07/2017 a les 07:25

Redacció Madrid

El govern espanyol va anunciar ahir que augmentarà el control sobre les despeses de la Generalitat de Catalunya per evitar que destini “ni un sol euro” a convocar el referèndum que pretenen celebrar els independentistes l’1 d’octubre vinent. En cas contrari, suspendrà els lliuraments del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

La Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics, en una reunió presidida pel president, Mariano Rajoy, va acordar que se li remetin setmanalment les despeses del govern català, una decisió que ha estat interpretada per l’executiu de Carles Puigdemont com un acte de “propaganda i amenaça”.

Va ser el ministre d’Educació i portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, qui, en la conferència de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, va informar d’aquesta decisió.

No es tracta d’una mesura nova, però sí que accentua els controls que es van engegar el 2015 sobre els comptes de la Generalitat per garantir l’interès general. Ja aleshores es va deixar clar que els recursos del FLA destinats al finançament del dèficit, que ja es desemborsaven directament als proveïdors, només es podrien dedicar a abonar factures de serveis públics fonamentals.

A més d’aquesta condicionalitat, l’interventor de la comunitat havia de remetre al ministeri d’Hisenda un certificat inicial en deu dies i una actualització mensual de tota l’execució del pressupost de l’administració catalana i de les seves empreses o organismes. L’objectiu era constatar que les despeses no contravenien l’ordenament jurídic, i per això ja s’exigia a la Generalitat connexió telemàtica amb el seu sistema per tenir control directe i les factures.

Amb la decisió d’ahir, aquest control augmenta, ja que s’exigeix a la Generalitat que la remissió de les dades sigui setmanal i que hi hagi certificats individuals d’una sèrie de càrrecs. Un cop recollides les dades, el ministeri d’Hisenda s’encarregarà de la verificació de la informació, i en cas de constatar que s’estan destinant diners públics per a la celebració del referèndum, traslladarà l’assumpte a les autoritats competents i congelarà el desemborsament del Fons de Liquiditat Autonòmica.



EL 67,5% DE CATALANS VOTARIA L'1-O, AMB CLARA VICTÒRIA DEL 'SÍ'

Un 67,5% de catalans participaria al referèndum d’independència de l’1 d’octubre i el sí guanyaria amb el 62,4% de paperetes, mentre que el no obtindria un 37,6%, segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO). No obstant això, la mateixa enquesta indica que hi ha més catalans contraris a la independència –49,1%– que partidaris –41,1–. Això es deu al fet que una part dels que no vol la independència no estan disposats a anar a votar, i per això en la consulta guanyaria el sí amb tota probabilitat. L’estudi també revela que la majoria independentista al Parlament perilla: en cas d’haver-hi ara eleccions, la suma de Junts pel Sí i la CUP obtindria de 66 a 71 escons. La majoria absoluta està en 68.