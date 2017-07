Disturbis a Caracas durant la jornada de vaga de l'oposició

Actualitzada 21/07/2017 a les 07:16

Redacció Caracas

Els enfrontaments entre manifestants i forces de seguretat van tornar a esclatar ahir a Caracas durant l’“aturada cívica” de 24 hores convocada per la Mesa d’Unitat Democràtica (MUD) com a part del seu full de ruta per frenar l’Assemblea Constituent convocada pel president veneçolà, Nicolás Maduro.

El centre i l’est de Caracas van registrar menys afluència de gent del que és habitual a causa d’una vaga cívica dirigida a tots els sectors econòmics que s’inclou en l’“hora zero, el programa de protestes plantejat pels crítics amb Maduro amb l’objectiu d’evitar les eleccions a l’Assemblea Constituent, previstes per al 30 de juliol vinent.

A Altamira, una zona de prevalença opositora situada a l’est de la capital veneçolana, els manifestants contraris a l’oficialisme van construir barricades amb filferro, restes d’arbres, pneumàtics cremant o mobiliari urbà. Desenes de carrers van quedar tallats al públic, i l’activitat comercial va restar pràcticament paralitzada.