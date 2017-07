Miguel Blesa, trobat mort d'un tret d'escopeta a una finca de Còrdova

La investigació apunta que l’expresident de Caja Madrid s’hauria suïcidat

Actualitzada 20/07/2017 a les 07:17

Redacció Madrid

L’expresident de Caja Madrid Miguel Blesa va aparèixer mort ahir en una finca d’un poble de Còrdova amb un tret al pit efectuat per una escopeta en el que, segons fonts de la investigació, sembla un suïcidi, tot i que caldrà esperar els resultats de l’autòpsia, que se li practicarà avui.

El cadàver de l’exbanquer va ser trobat a les vuit del matí en una finca anomenada Puerto del Toro, a la localitat de Villanueva del Rey, fins a la qual es van desplaçar agents de la guàrdia civil i un equip forense que només va poder confirmar la defunció.

Blesa havia arribat a la propietat entorn de les dues de la matinada. Estava esmorzant amb un amic, que és l’amo del vedat de caça proper a la finca que freqüentava, quan es va excusar un moment per moure el seu cotxe i instants després l’amic va sentir un tret. L’home va alertar immediatament els serveis d’emergència.

El banquer, un dels millors amics de l’ex-president del Govern José María Aznar, hauria complert 70 anys el proper 8 d’agost, i havia estat condemnat a final de febrer per l’Audiència Nacional a sis anys de presó per l’ús de les targetes black de Caja Madrid, amb les quals va gastar 436.688 euros.



Revés judicial

Després de l’escàndol de les preferents o la polèmica pels sobresous de Caja Madrid, entitat que va presidir entre 1996 i 2010, la condemna de les black va ser un gran revés judicial per a Blesa, però tal com va comentar al seu dia, va afrontar la resolució judicial de manera “serena” i amb plena confiança que el Tribunal Suprem revocaria la seva condemna. Encara que la decisió de l’alt tribunal no s’espera fins a final d’any, alguns dels seus afins van destacar que Blesa era una persona forta, que afrontava amb enteresa qualsevol contratemps.

No obstant això, no ignoren que com ell mateix reconeixia el preocupaven els assumptes judicials i la imminent obertura del judici oral per administració deslleial continuada pels sobresous de Caja Madrid, delictes pels quals el fiscal sol·licitava quatre anys de presó.

Nascut a Linares (Jaén) el 1947 i militant del PP, Blesa va estudiar Dret a Granada, va ingressar en el Cos d’Inspectors de l’Estat i mentre preparava les oposicions va conèixer a Aznar, amb qui va compartir diversos anys de convivència a Logronyo i va forjar una estreta amistat, que alguns van considerar clau perquè Blesa arribés el 1996 a la presidència de Caja Madrid.

Diversos líders polítics, com ara la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, o l’alcaldessa, Manuela Carmena, van lamentar ahir la seva mort i van traslladar el condol a la seva família, igual com va fer el PSOE.