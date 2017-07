Dimiteix el cap de l'Estat Major per les retallades en Defensa

Actualitzada 20/07/2017 a les 07:19

Redacció París

El president francès, Emmanuel Macron, s’enfronta a una de les seves primeres crisis polítiques per la dimissió del cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, el general Pier­re de Villiers, amb qui ha mantingut un pols públic durant l’última setmana per les retallades previstes per complir els compromisos de dèficit aquest any. El general De Villiers va formalitzar la seva renúncia en considerar que amb la disminució de fons anunciada per aquest 2017 no es veu capaç de mantenir el “model d’exèrcit per garantir la protecció de França i dels francesos”. El govern havia avançat a principis d’aquest mes que el 2017 el ministeri de Defensa rebria 850 milions d’euros menys dels esperats, dins de la reducció pressupostària total de 4.500 milions anticipada per respectar la meta d’un dèficit inferior al 3% del producte interior brut (PIB).