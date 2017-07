Milers de persones commemoren l'aniversari del cop d'estat frustrat

Istanbul s’omple de partidaris de Recep Tayyip Erdogan un any després dels fets que van acabar amb 249 morts

Actualitzada 16/07/2017 a les 07:31

Redacció Istanbul

Desenes de milers de persones van sortir ahir al carrer per commemorar el primer aniversari del cop d’estat frustrat a Turquia. Els partidaris del president del país, Recep Tayyip Erdogan, van omplir els carrers d’Istambul amb pancartes i banderes turques. Els actes socials van començar amb una marxa multitudinària que va arrencar en tres barris de la banda asiàtica d’Istanbul per dirigir-se al pont de Bòsfor, batejat com el pont dels Màrtirs. Aquest punt va ser l’escenari dels enfrontaments entre civils i una unitat de soldats amb tancs que havien bloquejat el trànsit. En el cop d’estat frustrat van morir 249 persones.

Després de la desfilada d’una banda de música otomana, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, es va trobar amb els familiars de les víctimes. Les imatges i els discursos de la jornada d’ahir van tenir un alt caràcter nacionalista. Erdogan va acusar els països d’occident d’interessar-se més pels drets dels colpistes i dels seus simpatitzants que per les víctimes.



UN ANY EN ESTAT D’EMERGÈNCIA

Des que es va decretar l’estat d’emergència el 20 de juliol de l’any passat, s’han realitzat purgues dins de l’administració per destituir els funcionaris suposadament fidels als colpistes. Divendres es va publicar un decret en què s’anunciava la destitució de 7.000 funcionaris –dels quals 2.300 són policies–. Des del cop d’estat, més de 140.000 treballadors públics han estat acomiadats i unes 50.000 persones es troben en presó preventiva en espera de ser jutjades.

Durant la manifestació, un grup de joves també portava un ninot que representava Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliat als Estats Units i a qui les autoritats turques responsabilitzen d’estar darrere del cop d’estat fallit. Malgrat que Gülen va condemnar el cop, Ankara està convençuda que en va ser el principal inspirador, ja que va ocupar alts càrrecs de l’administració, de la policia i de l’exèrcit i que, per tant, estava prou preparat per instigar-lo. El primer acte commemoratiu, però, va ser ahir al matí en una sessió especial convocada al parlament turc on el president de l’hemicicle, Ismail Kahraman, va assegurar que Turquia “no s’enfrontarà mai més a aquest tipus de calamitats”. El primer ministre del país, Binali Yildirim, va destacar el fracàs del cop d’estat com una victòria de la democràcia i ho va comparar amb la defensa de la independència del país durant la Primera Guerra Mundial. D’altra banda, el líder de l’oposició, el socialdemòcrata Kemal Kiliçdaroglu, va criticar que encara no s’hagi aclarit de manera clara els autors de l’intent de cop d’estat. “Perquè no hi hagi més cops d’estat s’hauria d’exposar els que van col·laborar amb l’organització de Gülem i que el van ajudar a escalar posicions de rellevància dins del sistema estatal”, va dir Kiliçdaroglu al·ludint Erdogan i el seu partit, que fins al 2013 van ser aliats de Gülem. El transport públic era ahir gratuït i fins i tot es van reforçar les freqüències per transportar els milers de persones prop del pont de Bòsfor, l’epicentre de la majoria dels actes per commemorar l’efemèride. També es van repartir entrepans gratuïts i aigua. Durant la jornada d’ahir també es va inaugurar un monument en homenatge a les víctimes. Durant la setmana s’han organitzat exposicions fotogràfiques, oracions en mesquites i concerts per recordar els fets.