Actualitzada 15/07/2017 a les 07:04

Ollanta Humala ha ingressat al calabós del palau de justícia peruà juntament amb la seva dona, Nadine Heredia, per presumpte blanqueig d’actius i associació il·lícita amb la intenció de delinquir. La fiscalia del país va sol·licitar una pena preventiva de divuit mesos per a l’expresident i la dona, que ahir van entrar a la presó per ordre del jutge que investiga el cas.