Joaquim Forn agafa la cartera d’Interior, Jordi Turull serà conseller de Presidència i portaveu, i Clara Ponsetí pren el relleu a Ensenyament

Carles Puigdemont relleva tres consellers del PDeCAT del govern Foto de família del nou govern de la Generalitat de Catalunya. EFE

Actualitzada 15/07/2017 a les 07:03

Redacció Barcelona

Després d’uns dies plens d’incertesa i moviments als despatxos de la Generalitat, Carles Puigdemont va anunciar ahir, finalment, els canvis a l’executiu per construir un govern més fort de cara a l’organització del referèndum de l’1 d’octubre. El president, juntament amb el vicepresident, Oriol Junqueras, va informar del canvi de tres membres del govern que formen part del PDeCAT, en una remodelació que, segons diverses fonts, es va tancar dijous a la nit.

En paraules de Puigdemont, els tres consellers sortints han “decidit fer un pas al costat i propicien d’aquesta manera la renovació del govern”. Els tres damnificats són Jordi Jané, que ha estat conseller d’Interior i que serà substituït per Joaquim Forn; Neus Munté, consellera de Presidència i portaveu del govern, que cedeix el seu lloc a Jordi Turull, i Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament, que deixa el lloc a Clara Ponsatí. Els tres nous consellers van prendre possessió del càrrec ahir a la tarda. A més dels canvis a les tres conselleries, el president de la Generalitat catalana ha anunciat un altre relleu, el de Joan Vidal de Ciurana, al capdavant de la secretaria de govern, un càrrec que ara ocuparà Víctor Cullell.

Puigdemont va declarar que la destitució és un tràmit que en les circumstàncies actuals s’havia de fer per remodelar el govern i els ha agraït la responsabilitat, la lleialtat i la feina feta fins ara, expressant la seva voluntat de seguir comptant amb ells per a fer possible el referèndum.

Cap dels consellers cessats pertany a la branca d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com s’havia especulat en els últims dies. Puigdemont ho va defensar al·legant que tots formen part d’un projecte comú, Junts pel sí, en què els dos partits formen un sol conjunt i on no hi ha hagut mai cap criteri de diferenciació entre uns i altres.

Per la seva banda, el vicepresident del govern i líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va anunciar que es crearà un “òrgan de coordinació política” format per Puigdemont, ell mateix i el secretari general de vicepresidència, Josep Maria Jové. Les decisions que es prenguin sobre el referèndum, diu, seran signades per tots els consellers, en una mostra d’unitat davant l’1-O.



ORIOL PUJOL ACCEPTA DOS ANYS I MIG DE PRESÓ

L’ex-secretari general de Convergència Oriol Pujol va acceptar ahir una pena de dos anys i mig de presó en reconèixer que va cobrar comissions d’empresaris afins a canvi d’utilitzar la seva influència política per afavorir els seus negocis en el cas de les ITV.

Pujol ha acceptat un acord parcial amb la fiscalia pel qual assumeix una condemna que podria suposar el seu ingrés a la presó. La seva dona, Anna Vidal, i els empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou n’han sortit només amb penes de multa. Com que el pacte és parcial, perquè ni Josep Tous ni Sergio Alsina s’han sumat a l’acord, el president del tribunal decidirà si dona per bona aquesta conformitat, prèvia al judici, que va formalitzat ahir Oriol Pujol.