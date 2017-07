Puigdemont podria fer pública avui una remodelació del govern

El president de la Generalitat de Catalunya va anul·lar ahir a última hora els actes que tenia per avui després de reunir-se amb tots els consellers

Actualitzada 14/07/2017 a les 06:49

Redacció Barcelona

Després de deixar la porta oberta a fer canvis al govern durant l’últim ple del Parlament català, Carles Puigdemont es va reunir, durant la jornada d’ahir, amb bona part dels consellers de l’executiu actual per conèixer de primera mà la seva implicació i predisposició a fer el referèndum de l’1 d’octubre.

Tots els consellers que van passar pel despatx presidencial formen part del Partit Demòcrata Català (PdeCAT). Són Josep Rull, Neus Munté, Meritxell Borràs i Lluís Puig. D’entre aquests noms no n’hi figura cap d’Esquerra Republicana, l’altre partit de la coalició Junts pel Sí. Tot i això, no es pot descartar que també s’acabi rellevant algun representant d’ERC del govern.

Una altra persona amb qui Puigdemont es va reunir diverses vegades ahir és Marta Pascal, la màxima responsable del PDeCAT i diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya.

Després del ple del Parlament de dimecres, on va afirmar que podria ser que remodelés l’executiu per segona vegada aquesta legislatura, Puigdemont va explicar en una trobada informal amb periodistes que preveia que aquest mes hi hauria una altra remodelació del govern per “concentrar”, va manifestar, les responsabilitats d’organitzar el referèndum a un sol conseller.

El ja exconseller Jordi Baiget va ser qui va obrir la veda de les destitucions. Després de mostrar en públic incertesa sobre el referèndum, Puigdemont el va destituir de manera fulminant davant les pressions dels altres partits sobiranistes. A partir de les paraules de Baiget, els dubtes sobre quins consellers podien ser més o menys fidels al president van créixer i s’han acabat evidenciant a les reunions mantingudes ahir. A mesura que s’apropa la data fixada per a la votació, Carles Puigdemont vol tancar files i calmar el debat sobre si els seus consellers arribaran fins al final en l’objectiu de fer el referèndum. A més, després de la polèmica interna per l’expulsió de Baiget, el president pretén exposar al seu partit tots els canvis que faci per tenir-ne el suport explícit.

A última hora d’ahir, Puigdemont va anul·lar els actes que tenia previstos per avui i la remodelació del govern podria ser anunciada avui mateix.