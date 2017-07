Mor el premi Nobel de la Pau xinès Liu Xiaobo

Actualitzada 14/07/2017 a les 06:46

Redacció Pequín

L’intel·lectual i Nobel de la Pau xinès Liu Xiaobo ha mort als 61 anys sota custodia en un hospital del nord de la Xina, després d’haver estat recentment excarcerat per un càncer de fetge terminal. Tot i les peticions d’amics, organitzacions de drets humans i països, el govern xinès no li va permetre buscar ajuda mèdica a l’estranger. Només va acceptar que especialistes dels Estats Units i Alemanya ajudessin els metges locals. Liu va passar els gairebé nou últims anys a la presó, on el 2010 va rebre el premi Nobel per la seva persistent lluita per aconseguir la democratització de la Xina.