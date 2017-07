El fill de Trump publica els correus electrònics amb l'advocada russa

La primera resposta de Donald Trump júnior és: “Si és el que dius, m’encanta”

Actualitzada 12/07/2017 a les 07:01

Redacció Washington

Donald Trump júnior ha utilitzat Twitter com a plataforma per revelar una llarga conversa amb Rob Goldstone, el publicista que va preparar la reunió que ha transcendit aquesta setmana entre el fill del president, el cap de campanya de Donald Trump, Paul Manaford, el gendre del president Jared Kusher i l’advocada russa Natalia Veselnitskaya. Goldstone explica, en la primera conversa, que té “alguns documents oficials i informacions que podrien incriminar Hillary Clinton i les seves relacions amb Rússia”, que serien, diu, “molt útils” per al seu pare. Ho culmina dient que “es tracta, òbviament, d’una informació de molt alt nivell i sensible, però que és part del suport de Rússia i el seu govern cap al senyor Trump”.

Davant de la llarga cadena de correus intercanviats, Trump júnior, que expressava que “li encanta” el que li estava dient, va adjuntar una carta on explica el com i el perquè de la reunió i deixa clar que ho va publicar “per ser totalment transparent”.

El primer correu data del 3 de juny del 2016, sis dies abans de l’esmentada reunió. Trump júnior va revelar que va ser Goldstone qui va començar amb els cor­reus relatant que qui s’anomena Emin, fill d’un gran empresari rus, tenia una informació sobre Hillary Clinton que podia ser molt interessant per a la candidatura de Trump. En els següents missatges es concreta la trobada amb “una advocada del govern rus”. Aquesta, Natalia Veselnitskaya, va negar cap nexe amb el Kremlin i haver donat cap informació comprometedora sobre Clinton. Poc abans de la revelació dels correus, va concedir una entrevista exclusiva a la cadena americana de televisió NBC, on va aportar la seva versió de la reunió mantinguda amb Trump júnior, afegint que “és molt probable que el fill gran del president esperés obtenir alguna informació d’aquest tipus”.

Als correus destapats s’hi poden veure converses molt curtes i concises per agendar de manera imminent la reunió. Segons els correus, Trump hauria demanat mantenir primer una conversa telefònica amb la representant russa però, segons va afirmar a la carta que acompanya els correus, no va ser possible i per aquest motiu es va fer la reunió.



TRUMP JR. S'HA OFERT A DECLARAR AL SENAT PER ACLARIR DUBTES

El fill del president americà s’ha ofert a comparèixer a la comissió d’intel·ligència del Senat dels Estats Units per aclarir els dubtes que hagin pogut sorgir arran de la publicació dels correus i de les informacions que han sorgit. Tot i això, ha ironitzat a Twitter sobre la polèmica i ha recriminat als demòcrates i als mitjans de comunicació la dedicació “extrema” en aquesta polèmica dient que “si aquesta reunió sense sentit és tot el que tenen en un any entenc la seva desesperació”.

L’advocat de Trump júnior ha al·legat que el seu client “no tenia cap constància de quina informació específica, si és que n’hi havia cap, es discutiria a la reunió”, fet que entra en contradicció amb la cadena de correus publicada ahir.