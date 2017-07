Actualitzada 11/07/2017 a les 07:01

L’alcaldessa de Madrid va dir que “no té gaire sentit” posar una pancarta del conseller Miguel Ángel Blanco per commemorar els 20 anys seu segrest i assassinat en mans d’ETA. Sosté que se suma al rebuig, però no posarà la pancarta per “no fer distincions entre víctimes”. PP, Ciutadans i PSOE ho van criticar.