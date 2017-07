El primer ministre iraquià anuncia la derrota d'Estat Islàmic a Mossul

Haider al-Abadi va arribar a la segona ciutat del país i va comprovar com estava la campanya militar

per recuperar-la

Redacció Mosul

Les autoritats iraquianes es preparen per anunciar oficialment l’alliberament de la ciutat de Mossul, ocupada des de fa tres anys pel grup jihadista Estat Islàmic (EI), després de gairebé nou mesos de guerra. Segons va indicar l’oficina d’informació del cap del govern a través del seu compte oficial a Twitter, el primer ministre de l’Iraq, Haider al-Abadi, va arribar a la ciutat “alliberada” de Mossul, la segona més important del país, i va felicitar els combatents i tot el poble iraquià per la “gran victòria aconseguida” sobre els jihadistes d’EI. Ara s’espera que al-Abadi anunciï la derrota final de l’EI durant les pròximes hores, després que varis responsables militars hagin assegurat, des d’ahir, que la fi dels extremistes és imminent. El primer ministre i també cap de les forces armades està endarrerint l’anunci, ja que segueixen els combats entre els radicals i les tropes iraquianes en ple nucli antic, el seu últim reducte de la ciutat que es va convertir en la seva base principal a l’Iraq.

Després de felicitar els efectius, al-Abadi es va dirigir a la seu de la policia federal per trobar-se amb els comandants i militars de les diferents unitats que van portar a terme l’atac final. D’aquesta reunió, el primer ministre va escoltar una “explicació detallada” de les fases que es faran per anunciar l’alliberament total de la ciutat.

Segons va informar la cadena iraquiana Al-Iraqiya, el cap de les forces armades es va reunir amb el comandant de les operacions conjuntes, el general Abdelamir Yarala, qui el va posar al dia dels últims dies de la campanya militar. El canal de televisió que fa hores que retransmet en directe la notícia, va assegurar que al-Abadi tindrà com a prioritat la “recuperació dels serveis i les infraestructures” per tal que els civils puguin tornar. “El món no s’imaginava que acabaríem amb el Daesh [acrònim àrab de l’EI] tan ràpidament”, va ressaltar el dirigent, que també va destacar que aquestes “victòries” es van produir gràcies “als sacrificis dels herois”, en al·lusió als militars.

Segons la cadena oficial, al-Abadi seguirà amb la seva visita a Mossul per supervisar les operacions a la part occidental amb l’objectiu de comprovar que tots “els focus de l’enemic” han estat eliminats. En aquests moments de celebració per al poble iraquià, la televisió ha mostrat imatges de desfilades de vehicles festejant l’imminent alliberament pels carrers de les principals ciutats del país.