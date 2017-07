Actualitzada 10/07/2017 a les 07:04

La Creu Roja va atendre ahir al port de Barbate (Cadis) 45 persones que viatjaven en una pastera rescatada per salvament marítim a prop de Trafalgar. A l’embarcació hi havia nou dones, tres d’elles embarassades, i cinc menors. Els serveis d’emergències van ser avisats per un dels ocupants de la pastera.