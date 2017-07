Mor un motorista en una topada amb un cotxe a l'altura de Montferrer i Castellbò

Actualitzada 09/07/2017 a les 07:09

Redacció Montferrer i Castellbò

Un motorista de 34 anys va morir, ahir a la tarda, després de xocar amb un cotxe a l’N-260 a l’altura de Montferrer i Castellbò, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran de l’accident, la carretera va estar tallada vàries hores en els dos sentits de la marxa per tal de poder facilitar les tasques dels serveis d’emergències. L’avís del sinistre es va produir a les 16.51 hores al punt quilomètric 245, en el qual, per causes que encara s’estan investigant, es va produir el xoc mortal entre un turisme i la motocicleta.

Amb aquesta víctima ja són 24 els motoristes que han perdut la vida en accident de trànsit a les carreteres catalanes, 11 més que l’any passat per aquestes dates. El Servei Català de Trànsit va demanar als conductors de motoci­cletes que tinguin una major percepció del risc i que siguin conscients de la seva fragilitat a la carretera.