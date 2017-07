Partidaris de Maduro irrompen al parlament i deixen almenys 12 ferits

Simpatitzants del president agredeixen diputats opositors i funcionaris de la seu del legislatiu durant un acte del Dia de la independència

Actualitzada 06/07/2017 a les 06:49

Redacció Caracas

Un grup de simpatitzants del govern veneçolà va irrompre ahir per la força a l’Assemblea Nacional, de majoria opositora, i va causar ferides a diversos diputats que hi havia al recinte, amb motiu d’una sessió commemorativa del Dia de la independència d’aquest país. El diputat opositor José Manuel Olivares va denunciar a la xarxa social Twitter l’entrada de “grups paramilitars” al parlament veneçolà, en un missatge que va publicar al costat de dues fotos a les quals es podia veure el diputat Armando Armas amb sang al cap i a la camisa.

Posteriorment, el grup de prop de trenta persones violentes que havia accedit a l’Assemblea Nacional va ser expulsat per efectius policials. Aquestes persones –moltes vestides de vermell i armades amb pals i artefactes pirotècnics– havien assaltat la seu del legislatiu durant el citat acte commemoratiu, celebrat pels opositors.

Els assaltants van irrompre als jardins del parlament arremetent contra tots els presents, segons va constatar l’agència EFE. Els homes, que es van identificar com a afectes al chavisme, van robar i van colpejar amb pals diversos periodistes, assistents i legisladors que es trobaven al lloc, que es va mantenir assetjat durant alguns minuts. El president de l’Assemblea Nacional, l’opositor Julio Borges, va reportar almenys a cinc diputats ferits, entre els quals Juan José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco i Juan Guaidó, a més d’altres set treballadors del parlament agredits. El compte de Twitter de l’Assemblea Nacional va informar també d’agressions als diputats Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnault i Nora Bracho.



Control d’entrades i sortides

Encara que els manifestants van ser desallotjats del lloc al cap de poc temps pels efectius de la guàrdia nacional responsables de la seguretat del recinte, les entrades i sortides de la cambra van romandre sota control dels oficialistes. Fins i tot es va impedir la sortida de l’ambulància que havia de traslladar fins a un centre hospitalari el diputat De Grazia, que va quedar estès al terra amb ferides al rostre i el cos. Així mateix, el fotògraf de l’agència EFE Cristian Hernández es va veure desproveït de l’equip i agredit pel grup violent, igual que altres reporters.

“L’assalt encara continua. Fins ara encara no han permès que la gent pugui sortir, ni tan sols la premsa”, va assegurar a periodistes el primer vicepresident de l’Assemblea Nacional, Freddy Guevara. Els opositors van responsabilitzar el cos militar que custodia el palau federal legislatiu de permetre l’accés dels manifestants afectes al govern, per tal d’impedir que se celebrés la sessió.