Pyongyang afirma haver llançat un míssil intercontinental

Actualitzada 05/07/2017 a les 07:19

Redacció Seül

Corea del Nord va fer la matinada d’ahir un nou assaig amb míssils balístics disparant un projectil en direcció al mar del Japó, segons va detallar el ministeri de Defensa sud-coreà. El règim de Kim Jong-un va informar, poc després, que el projectil era el seu primer míssil intercontinental i que el llançament va ser “un èxit”. Experts citats per The New York Times van assegurar que el míssil tenia capacitat per arribar al ter­ritori nord-americà, concretament a Alaska i “potser” Hawaii.

Als EUA, Donald Trump va reaccionar a la nova provocació de Pyongyang en el seu estil habitual, via Twitter: “Aquest paio [Jong-un] no té res millor a fer a la seva vida.” El president dels EUA va considerar “difícil de creure” que Corea del Sud i el Japó estiguin aguantant aquestes provocacions i va apuntar que “potser la Xina reaccionarà i acabarà d’una vegada amb això”.

Rússia, de la seva banda, va assegurar que el coet es corresponia als paràmetres d’un míssil d’“abast mitjà” i no intercontinental com s’havia anunciat.