S’estableixen dos dies per obrir el procés constituent si guanya el ‘sí’

La llei del referèndum preveu que es declari la independència en 48 hores Un moment de la presentació de la llei del referèndum, ahir al Parlament de Catalunya. Efe

Actualitzada 05/07/2017 a les 07:17

Redacció Barcelona

La futura llei de referèndum, presentada ahir per JxSí i la CUP, preveu la possibilitat de declarar la independència de Catalunya en 48 hores si guanyés el sí, sense fixar un mínim de participació. El text va ser titllat d’“antidemocràtic” pel govern espanyol, que va assegurar que no s’aplicarà.

La iniciativa, que no s’ha registrat encara com a proposició de llei al Parlament, es va donar a conèixer en un acte a l’auditori de la cambra catalana, al qual van assistir diputats de JxSí, la CUP, Podem i EUiA. Tot això en un context de tensió dins del PDeCAT pel distanciament que s’ha visualitzat entre la direcció del partit i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, arran de la destitució, dilluns, del conseller d’Empresa Jordi Baiget, després que manifestés els dubtes sobre la possibilitat de celebrar la votació.

Una cita, prevista per a l’1 d’octubre, que els independentistes volen fonamentar sobre una llei de referèndum d’autodeterminació, que estableix en el seu articulat que el poble de Catalunya és un “subjecte polític sobirà” i, com a tal, “exerceix el dret a decidir lliurement i democràticament la seva condició política”. El projecte estableix “un règim jurídic excepcional” per celebrar el referèndum i s’empara en la legislació internacional, al mateix temps que ressalta que “preval jeràrquicament sobre totes aquelles normes que puguin entrar en conflicte”, per blindar-se davant una possible suspensió del Tribunal Constitucional. El text preveu la creació de la sindicatura electoral, com a substitutiva de la junta electoral, i un cens semblant però no idèntic a l’utilitzat habitualment.

Si bé el document fixa què passaria en cas que guanyés el sí –declaració d’independència– o el no –eleccions autonòmiques–, no fixa en canvi quina hauria de ser la diferència mínima d’una opció respecte a l’altra, ni estableix un mínim de participació per donar com a vàlida la votació.

Després de la presentació al Parlament, es va organitzar un altre acte a la tarda al Teatre Nacional de Catalunya, amb la presència del president, Carles Puigdemont, i el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. Amb el títol Garanties per a la democràcia, l’acte va servir per oferir nous detalls de la llei.

En aquest context, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va advertir que el text és “manifestament antidemocràtic”, i es va mostrar convençut que no entrarà en vigor perquè és contrari a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya. Per la seva banda, el president del PPC, Xavier García Albiol, va dir que seria “desitjable” que la fiscalia actués contra la futura llei del referèndum, que va qualificar de “cop d’Estat” que busca “la suspensió de l’autonomia” de Catalunya.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que dona suport al govern en la defensa de la legalitat i de la Constitució, però va demanar a Mariano Rajoy que faci un “pas” cap a una solució política.

Per al portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, la futura llei provoca “més dubtes” als funcionaris, ja que el govern català “no pretén complir les lleis vigents”. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de CSQEP, Joan Coscubiela, va advertir que el text “vulnera” l’Estatut, “ignora” la legalitat internacional i “es confronta” a l’espanyola, i va treure ferro al fet que part del seu grup acudís a l’acte de presen­tació.