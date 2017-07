El ministre Zoido avisa el govern de Puigdemont que “res és de franc”

Demana a la Generalitat que “entri en raó” i posi fi a l’“obsessió” independenstista

El ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, confia que la Generalitat de Catalunya “entri en raó” i “trenqui d’una vegada la dinàmica” de la seva “obsessió” amb el desafiament independentista, i deixa clar davant un possible incompliment de la llei que “res és de franc”. “Sens dubte qui infringeixi la llei tindrà les mesures lògiques”, va subratllar ahir el titular d’Interior en una entrevista amb Efe, en què va preferir no avançar “cap dels passos” que es farien si els secessionistes segueixen amb els seus plans. Però sí que va emfatitzar que “si la llei s’incompleix, la llei s’aplicarà perquè hi ha una llei que s’ha complir i unes sancions previstes per als que no ho facin”.

De moment, el titular d’Interior no veu raons per incrementar els efectius de les forces de seguretat, tot i que recorda que és normal que els jutges facin requeriments als agents, com els interrogatoris que està fent la guàrdia civil a funcionaris catalans pels preparatius de la consulta del primer d’octubre pel fet que el procés està immers en causes judicials.

Pel que fa als plans de la Generalitat, Zoido lamenta que cada vegada els secessionistes “segueixin avançant més”, fet que, diu, “no té cap sentit”. “Estan obsessionats amb aquesta declaració unilateral d’independència, amb aquest referèndum il·legal. Jo espero que el seny i el sentit comú s’imposin i que predominin els interessos generals als particulars”, va subratllar el ministre, que retreu l’excessiu temps que a parer seu l’executiu català està dedicant al procés independentista i a analitzar “què fan, com ho fan i com són capaços d’afrontar la seva decisió”, una posició que titlla d’“absurda”, ja que saben que “no ho poden fer”.

“No tens el suport, ni nacional ni internacional, no pots anar contra la Constitució i la sobirania nacional i un tribunal, el Constitucional, ja t’ha dit que és il·legal. On vols portar la societat catalana?”, va qüestionar Zoido. El ministre es va mostrar convençut, però, que “fins a l’últim moment cal reflexionar perquè entrin en raó i perquè trenquin la dinàmica en què han entrat”.