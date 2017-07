Carles Puigdemont proclama que arriba el moment de triar entre “arnes que es mengen la democràcia o urnes”

Mig miler d'alcaldes manifesten el seu compromís amb el referèndum Foto de família de l'acte que es va celebrar ahir al paranimf de la UB. EFE

Actualitzada 02/07/2017 a les 07:29

Redacció Barcelona

Mig miler d’alcaldes catalans van escenificar ahir el seu compromís amb el referèndum de l’1 d’octubre en un acte solemne que va tenir lloc al paranimf de la Universitat de Barcelona. Durant l’acte, que duia per lema El món local pel referèndum, es va llegir un manifest en el qual els alcaldes que el subscriuen asseguren que posaran “a disposició de l’organització del referèndum els locals habituals on se celebren totes les jornades electorals als nostres municipis”.

Durant la celebració, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afirmar que l’independentisme és el primer moviment sociopolític a Espanya que va “de baix a dalt” i va avisar els alcaldes sobiranistes. “Per això sou importants, per això els molesteu i per això els fa por, i més que en fareu”, va proclamar. Puigdemont va manifestar que els alcaldes són “la garantia” perquè l’1 d’octubre vinent hi hagi un referèndum en el qual puguin votar tant els partidaris com els detractors de la independència, i va destacar el fet que atenguin tots els ciutadans igual, sense tenir en compte la seva ideologia, fet que al seu entendre no fa el govern espanyol. En aquest sentit, Puigdemont va recalcar que s’acosta el moment en què els catalans hauran de triar entre “arnes que es mengen la democràcia o urnes”.

Un dels moments àlgids de l’acte el va protagonitzar el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, que va cridar a la unitat i va demanar a tots els membres del govern i del Parlament presents que es posessin dempeus per veure com “tenen els alcaldes darrere”. “Ara estem darrere vostre, però l’1 d’octubre vinent estarem al vostre costat”, va exclamar entre els crits de “votarem” dels assistents.

Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, va anunciar que convidaran les ciutats estrangeres agermanades amb les catalanes perquè presenciïn el referèndum i facin d’“observadors”, i va subratllar que els consistoris “no posaran el fre a la recta final”.

Entre discurs i discurs, un vídeo va repassar els considerats greuges de l’Estat contra Catalu­nya, des de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 referent a l’Estatut d’Autonomia fins a la querella interposada contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, pel concurs per a la compra d’urnes, passant per la inhabilitació de l’expresident Artur Mas.

Aquest no va ser l’únic material audiovisual de l’acte: va arrencar amb la reproducció d’un fragment d’un discurs d’Enric Prat de la Riba, que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya entre el 1914 i el 1917. També van prendre la paraula diversos alcaldes –un per vegueria–, que van defensar que la celebració d’un referèndum és una “prioritat”.

L’alcalde de Ripollet (Vallès Occidental), José María Osuna, que és de Podem, va instar tots els alcaldes “que volen el canvi” a sumar-se a la defensa del referèndum anunciat per a l’octubre vinent, ja que, segons va manifestar, es tracta d’“una eina molt potent i una oportunitat irrenun­ciable que fa uns anys era impensable”. “Fermesa, determinació, convicció i fins al final”, va sentenciar l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, que va ser encausada per no despenjar la bandera independentista del balcó de l’ajuntament en període electoral.