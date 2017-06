100 personalitats signen un manifest contra el referèndum

Actualitzada 30/06/2017 a les 06:49

Redacció Barcelona

Un centenar de juristes, catedràtics, empresaris, polítics, periodistes i professionals d’altres àmbits han signat un manifest cívic en el qual demanen a la Generalitat que suspengui el referèndum anunciat per l’1 d’octubre perquè “atempta contra l’essència mateixa de l’Estat de dret”. Entre els signants del document, destaca l’exlíder d’Unió, Josep Antoni Duran; l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu (PSC); l’expresident del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay; el portaveu del nou partit Units per Avançar, Carlos Losa-da; o el diplomàtic Eugeni Bregolat, exambaixador espanyol a Andorra.

Els promotors de la iniciativa tenen la intenció de fer arribar el text al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al del govern espanyol, Mariano Rajoy. Els signants consideren que l’1-O no compleix amb els “requisits imprescindibles” perquè sigui democràticament homologable i és contrari a l’Estatut i a la Constitució, i critiquen el govern català per estar preparant-lo amb obscurantisme.