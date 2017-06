Felip VI avisa que fora de la llei sols hi ha “arbitrarietat” i “imposició”

El monarca insta a no seguir camins que trenquin la convivència o incompleixin la legalitat

Redacció Madrid

El rei Felip VI d’Espanya va instar ahir des del Congrés dels Diputats a no emprendre “cap camí” que condueixi a “la ruptura de la convivència” o a la divisió dels espanyols, i va advertir que “fora de la llei” tan sols hi ha “arbitrarietat, imposició, inseguretat i, si no hi ha altre remei, la negació mateixa de la llibertat”. En el seu tercer discurs com a cap d’Estat a la cambra baixa, davant els diputats i senadors reunits en sessió solemne per commemorar el 40è aniversari de les primeres eleccions de la democràcia, el monarca va emplaçar els parlamentaris a no silenciar, ignorar o destruir el patrimoni construït sobre la base de la Constitució del 1978.

Acompanyat per la reina Letizia, Felip VI va destacar la vigència del model de la transició en el sentit que “ningú a Espanya havia de tornar a ser enemic de ningú”, i que “l’exclusió i la imposició, la intolerància i la discòrdia havien de ser substituïdes per la renúncia al dogmatisme i la defensa de les pròpies conviccions amb ple respecte a l’adversari i cap a les opinions alienes o diferents”.

Sense al·ludir de forma expressa en cap moment a la situació a Catalunya, el cap d’Estat va defensar la vigència del model constitucional que afirma la unitat nacional i reconeix “l’autogovern de les seves nacionalitats i regions”, abans de subratllar que la diversitat defineix la pròpia identitat del país i precisar que “els sentiments s’han de respectar i comprendre; mai ignorar, enfrontar o dividir”.

En un hemicicle on els actuals diputats i senadors compartien escons amb parlamentaris d’aquella legislatura constituent, el cap de l’Estat va elogiar la “vàlua i exemplaritat” dels que ara fa 40 anys van construir un camí que “no va ser un mer tràmit per sortir del pas” o “el projecte d’una persona, ni d’un partit polític”, sinó “una obra de tots i per a tots”. “Si avui la democràcia i la llibertat són una evidència, els ho devem a ells; perquè llavors, cal recordar-ho, no ho eren”, va voler deixar clar el monarca, que va apel·lar a la necessitat de sentir-se “orgullosos” d’aquest “extraordinari patrimoni material i moral”, que no s’ha de silenciar, ignorar i “molt menys destruir”.

El rei Felip, que es va referir expressament al règim franquista com a “dictadura”, igual que va fer fa un mes en un acte organitzat per un mitjà de comunicació, va dedicar a l’inici del discurs un missatge de “gratitud, homenatge i admiració” al seu pare, Joan Carles I, absent a la cerimònia. Fonts de la casa del rei van explicar l’absència del monarca emèrit perquè es tractava d’una cerimònia parlamentària, i que d’haver-hi assistit hauria restat protagonisme al seu successor.



Algunes protestes

Durant l’acte, els diputats d’Units Podem no van aplaudir el rei, igual que les dues vegades prèvies en què Felip VI ha estat al Congrés, i van exhibir clavells vermells. Mentrestant, els membres del PDeCAT van mostrar cartells amb una urna per reivindicar el referèndum sobiranista. Els representants d’EH-Bildu i d’ERC, així com els senadors de Compromís, no van assistir al Congrés.

Abans de la sessió solemne, Podem va organitzar un acte “antifranquista” per retre homenatge a aquells que van combatre la dictadura, al qual es van unir diputats del PDeCAT, del PNB, i el secretari socialista de transparència i democràcia participativa, Odón Elorza.