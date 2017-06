Rússia i Ucraïna són els països més castigats per una variant del virus ‘Petya’, que també es fa notar a Dinamarca, Alemanya o França

Un nou ciberatac global bloqueja bancs i empreses de tot el món El govern d'Ucraïna, l'ajuntament de Kíev i diverses empreses del país es van veure afectades per l'atac. EFE

Actualitzada 28/06/2017 a les 07:09

Redacció Moscou

Una variant del virus informàtic Petya va afectar ahir de forma massiva desenes de grans empreses i institucions europees, principalment a Rússia i Ucraïna, en un ciberatac similar al que van patir fa un mes 200.000 usuaris a 150 països. Petya és “un virus similar a WannaCry (responsables de l’atac de maig), que bloqueja els ordinadors i exigeix el pagament de 300 dòlars en bitcoins”, va informar en un comunicat la companyia de ciberseguretat russa Group-Ib.

La també russa Laboratori Kaspersky, una de les grans multinacionals en l’àmbit de la ciberseguretat, va advertir que el virus ja s’ha estès per tot el món. “Es tracta d’un troià informàtic o que s’expandeix de forma autònoma, igual que el WannaCry”, va explicar el cap de la unitat de recerca internacional de la companyia, Costin Raiu, que va dir que encara era aviat per identificar el programa, atès que utilitza “un sistema de contagi” diferent al de Petya.

Ucraïna va ser, amb diferència, el país més danyat per l’atac informàtic, i les seves autoritats no van trigar a responsabilitzar de tot Moscou, malgrat que entre les víctimes del programa hi ha diverses empreses estatals i bancs russos. “No hi ha cap dubte que Rússia està darrere de tot això, perquè a dia d’avui així és com es fa la guerra híbrida”, va dir a una cadena de televisió local Zorián Shkiriak, conseller del ministre d’Interior ucraïnès, Arsén Avákov.

Entre els afectats a Ucraïna hi ha les xarxes informàtiques del govern, l’ajuntament de Kíev, desenes d’entitats bancàries estatals i privades, sistemes de transport públic, mitjans de comunicació i empreses de telecomunicacions.

El departament de delictes informàtics de la Policia Nacional ucraïnesa va recollir més de 200 denúncies d’institucions públiques, empreses i usuaris particulars. “Els bancs tenen dificultats per donar servei als clients i executar operacions”, va admetre el Banc Central. Malgrat l’abast de l’atac, els sistemes d’infraestructures vitals del país no van resultar afectats, va afirmar el primer ministre ucraïnès, Vladímir Groysman.

A Rússia, entre les víctimes de l’atac hi havia el gegant petrolier Rosneft, un dels primers a denunciar la incursió dels pirates informàtics en els seus servidors. “L’atac podria haver tingut serioses conseqüències, però gràcies que la companyia va recórrer a un sistema de direcció de reserva, la producció del cru ha continuat amb normalitat”, va explicar un portaveu de l’empresa.



Navilieres i farmacèutiques

Pel que fa a la resta d’Europa, entre les companyies afectades hi havia la naviliera danesa Maersk, així com el grup francès Saint-Gobain, fabricant de materials de construcció. La farmacèutica nord-americana Merck va ser de les poques multinacionals, juntament amb Maersk, a admetre haver estat víctimes d’un atac que podria resultar tan devastador com WannaCry”. Així mateix, les autoritats alemanyes també van situar diverses empreses d’aquest país entre les víctimes de Petya.

L’Oficina Federal per a la Seguretat a la Tecnologia Informàtica alemanya va apuntar que el virus s’aprofita de la mateixa feblesa de Windows que emprava WannaCry per infectar ordinadors. En aquest sentit, va instar les empreses a prendre’s seriosament la ciberseguretat i actualitzar els seus sistemes informàtics.