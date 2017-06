Als comunitaris amb més de cinc anys al país i als que hi arribin abans d’una data límit els caldrà el carnet per no perdre drets

Londres expedirà un document d'identificació per als europeus La primera ministra britànica, Theresa May, sortint de la residència de Downing Street, ahir. EFE

Actualitzada 27/06/2017 a les 07:37

Redacció Londres

El govern britànic va avançar ahir que planeja expedir un nou document d’identificació perquè els ciutadans europeus que resideixen al Regne Unit puguin justificar els seus drets adquirits davant d’empreses i organismes públics. La primera ministra, Theresa May, va detallar davant el parlament que els comunitaris que ja estan al país o arribin abans d’una data límit, encara per determinar, optaran a mantenir els seus drets “com si fossin ciutadans britànics” després del Brexit.

May va avançar als líders europeus a Brussel·les, la setmana passada, que el Regne Unit preveu atorgar la condició d’“establert” permanent a aquells comunitaris que hagin residit almenys cinc anys al país, la qual cosa els donarà accés al mercat laboral, el sistema sanitari, les prestacions socials i les pensions. En canvi, aquells que hagin arribat abans de la data de tall –que s’establirà previsiblement entre març del 2017 i març del 2019– podran romandre els cinc anys necessaris per adquirir aquests drets.

En un document publicat ahir per l’executiu britànic, s’alerta, no obstant això, que els europeus que entrin al Regne Unit després d’aquesta data podrien trobar-se “controls que limitin” les seves possibilitats de “viure i treballar” al país. Per distingir els europeus amb drets adquirits, el ministeri d’Interior britànic expedirà un “document de residència” que serà imprescindible per a tots els comunitaris que vulguin accedir a una feina o als serveis públics, amb independència de la seva data d’entrada al país.

La primera ministra va assegurar a la Cambra dels Comuns que els drets dels 3,2 milions d’europeus al Regne Unit i els d’1,2 milions de britànics expatriats a la resta del territori europeu són una “prioritat immediata” en les negociacions sobre el Brexit, que van començar la setmana passada. May va dir que s’establirà un sistema de registre per als ciutadans comunitaris tan senzill com sigui possible, després de les crítiques que ha rebut el seu govern pel formulari de més de 80 folis que fins ara han d’omplir els europeus per obtenir la residència permanent.

“Volem eliminar alguns dels requisits tècnics que actualment són necessaris per obtenir la residència permanent sota les normes comunitàries. Per exemple, no demanarem a ningú que demostri que està en possessió d’una assegurança mèdica completa”, va dir May.

Malgrat que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va dir divendres que el pla de la primera ministra sobre els drets dels europeus està “per sota de les expectatives” de Brussel·les, la cap de govern va assegurar ahir que la seva proposta “va obtenir una resposta molt positiva per part de líders individuals”.



Llibertat de moviments

El document publicat ahir constata que la llibertat de moviments entre tots dos costats del canal de la Mànega “s’acabarà” amb el Brexit. El text subratlla que “la immigració entre el Regne Unit i la Unió Europea continuarà existint”, però deixa clar que Londres està estudiant opcions legals per limitar l’arribada d’immigrants europeus. “Resultaria poc pràctic emetre un gran volum de documents de residència immediatament després que el Regne Unit surti” de la UE”, agrega. May va prometre a la campanya electoral reduir la immigració neta anual de 273.000 persones a menys de 100.000 aquest mandat.