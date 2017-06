El Suprem permet l'entrada en vigor de part del veto migratori

Actualitzada 27/06/2017 a les 07:38

Redacció Washington

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha admès a tràmit el recurs presentat per l’administració Trump contra la suspensió judicial del veto migratori imposat a sis països de majoria musulmana. Així, algunes de les parts d’aquest veto podran entrar en vigor, de manera que el govern nord-americà tindrà potestat per negar l’entrada al país a aquelles persones que no tinguin familiars en territori nord-americà o que no hagin tramitat el seu ingrés per treballar-hi.

En una notificació judicial, la màxima instància judicial dels Estats Units determina “que la revisió s’ha garantit”. Això comporta que la mesura entri en vigor de forma provisional mentre el Tribunal Suprem pren la seva decisió definitiva sobre la norma, una deliberació que començarà a l’octubre.

El veto migratori de Trump va ser bloquejat per dos tribunals que van considerar que el president nord-americà va abusar del seu poder i que aquesta mesura discrimina els musulmans com a minoria religiosa.