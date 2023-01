De Ridder s'imposa a la primera prova de les Crèdit Andorrà GSeries

Actualitzada 16/01/2023 a les 06:39

Guillaume de Ridder va endur-se la victòria a la categoria reina, la GSeries E, de la primera prova de les Crèdit Andorrà GSeries celebrada al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. El gal va imposar-se a Raül Ferré, que va ser segon, i a Viktor Vranckx, que va completar el podi.Pel que fa a la resta de categories, David Bouchet va guanyar en Clio Ice Trophy per davant d’Enzo Lucotte i Dylan Dulas, mentre que José Roger va vèncer en side by side per davant de German Bonnefis i Frank Parolin. Per últim, en la competició de motos dels Ice Gladiators, Xavier España va endur-se la primera de les curses per davant de Marc Font, mentre que a la segona es van intercanviar les posicions amb Font primer i España segon.La segona prova de les Crèdit Andorrà GSeries es disputarà l’últim dissabte de gener, dia 28.