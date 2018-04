El MoraBanc assalta per primera vegada Miribilla

L'equip venç el RETAbet Bilbao Basket per 72 a 82

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra ha assaltat aquesta tarda la pista del RETAbet Bilbao Basket, Miribilla, per primera vegada (72 a 82). El quadre dirigit per l'entrenador Joan Peñarroya no s'ha deixat intimidar per l'afició basca, que ha apretat de valent arran que l'entitat s'està jugant la vida per no descendir, i ha arribat viu a un darrer i decisiu quart període. Els tricolors s'han endut aquest tram per un contundent 11 a 22, que els ha servit per decantar clarament la balança i reconfirmar-se per desena jornada consecutiva a les posicions de play-off. L'Herbalife Gran Canària s'ha imposat, in extremis, a domicili el Reial Betis Energía Plus (76 a 77) i, per tant, a la taula continua davant dels del Principat (sisè).



Com a curiositat la megafonia s'ha controlat, tot i que, sorprenentment el base madrileny Jaime Fernández ha estat desqualificat en saltar a la pista mentre estava a la banqueta, per posar pau en una petita picabaralla. La norma és la norma. El millor del matx, sense dubte, el director de joc francès Andrew Albicy amb un fantàstic 22 de valoració.



En el cas que l'Unicaja de Màlaga caigui a dos quarts de set als dominis del València Basket els de Peñarroya arrabassaran el lloc dels de Luis Casimiro, tenint en compte el triple empat que es donarà a 17 victòries i 12 derrotes. La propera cita de la tricolor mecànica serà el proper dissabte a les nou de la nit, al Poliesportiu, enfront el Monbus Obradoiro.