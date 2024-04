L'FC Andorra torna al pou, però és a dos punts de la salvació

La victòria de l’Alcorcón a Santander deixa els tricolors, amb 35 punts, en llocs de descens

La segona victòria consecutiva de l’FC Andorra i la derrota de l’Albacete al camp de l’Espanyol feia pensar en una jornada d’inflexió per als tricolors. L’equip de Ferran Costa tenia a la mà sortir dels llocs de descens 13 jornades després en espera que l’Alcorcón no guanyés ahir als Campos d’Sport del Sardinero davant el Racing. La lògica, un cop més, no es va complir i l’equip alfarero, que va acabar amb nou jugadors, va ser capaç davant de tots els elements de sumar els tres punts a Santander –Peque va fallar un penal i li van anul·lar un gol–