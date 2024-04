"Un logo modern, per transmetre Andorra sense perdre l'essència"

Actualitzada 08/04/2024 a les 13:43

El logo dels Jocs dels Petits Estats que se celebraran del 26 al 31 de maig de 2025 al país ha estat presentat aquest dilluns, un tret de sortida a molts dels esdeveniments que es duran a terme fins a la cerimònia d'inauguració. La imatge identificativa, realitzada per l'Agència Aymara, pretén transmetre "el què és Andorra, amb un toc modern i sense perdre l'essència", segons Toni Colom, responsable de l'agència. A més ha afegit, en l'argumentació del logo, que "es vol fer la sensació de moviment, que tot està preparat, de territori, i la rodoneta il·lustra que som un país d'acollida", així com els colors de la bandera andorrana en tres de les línies. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha exposat que amb la presentació del logo "s'escenifica el tret de sortida d'una nova fita pel país. Tota Andorra s'implica i els Jocs són, sens dubte, el gran repte del ministeri i la secretaria d'Estat per aquesta legislatura". En aquest sentit, Bonell ha recordat que el ministeri té preparades diferents partides econòmiques per les obres d'adequació de l'Estadi Comunal Joan Samarra i el camp de Tir de la Massana.