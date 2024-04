L'Andorra HC resol a la segona part i és encara més líder

Actualitzada 08/04/2024 a les 05:46

L’Andorra HC va golejar l’Olesa Patí al pavelló Comunal per 6 a 0, en un partit aspre a la primera part i ben resolt a la segona. A l’equip tricolor li va costar acomodar-se i, tot i que no va patir en defensa, no va trobar gaires solucions en atac. Al descans es va arribar amb un 1 a 0 que es va desbloquejar a la represa, en què els nois de Jordi García van trobar la tecla per fer mal a la defensa de l’Olesa. A la segona part, cinc gols més per arrodonir el sisè triomf consecutiu, amb dues dianes de Nil Castellví i quatre repartides entre Pau Palacín, Oriol Antequera, Jorge Rey i Marc Avilés. L’empat de l’Igualada fa que l’Andorra, líder, augmenti a cinc punts el coixí respecte del segon classificat.