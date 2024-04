Àxel Esteve s'imposa a l'eslàlom de La Molina, amb Àlex Rius tercer

Àxel Esteve va aconseguir la victòria a l’eslàlom del Campionat de Catalunya, primera edició del Memorial Lluís Breitfuss, que s’ha disputat a l’estació de La Molina. Una cita on hi va haver un doble podi andorrà, ja que, a banda del triomf d’Esteve, la tercera plaça va ser per a Àlex Rius. Esteve es va imposar amb 1’12”35, després d’una primera mànega en què va fer un molt bon temps, amb gairebé un segon respecte al segon millor crono, i una segona en què va saber regular. Finalment, segon va ser l’espanyol Roger Barceló, a 1”23, mentre que Àlex Rius