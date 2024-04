Oriol Olm assoleix el 33è lloc a la Vertical de Cortina

Actualitzada 07/04/2024 a les 06:20

Oriol Olm va acabar en la 33a posició a la cursa Vertical de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia), darrera cita de la temporada al circuit mundial. Una prova dura i exigent, de 2,6 quilòmetres i 680 metres de desnivell positiu, on els participants van haver de completar en el mínim temps possible, un traçat cent per cent de pujada fins a arribar al Refugi de Lagazuoi. Olm va invertir un temps de 27’59” per acabar a 3’53”67 del guanyador, el suís Remi Bonnet. Per la seva part, Lea Ancion, en la seva primera experiència en categoria sènior, va completar la prova Vertical en la 32a posició i un temps de 37’29”, a 9’54”19 de la vencedora, Axelle Gallet Mollaret. Olm competirà avui a la individual, mentre que Ancion no ho farà fins dimarts amb la Sprint Race.