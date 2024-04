Les 'grandalles' esmicolen sense pietat Bulgària

La selecció femenina de 15 no va tenir rival en el primer partit a casa

No va poder tenir millor estrena a Andorra la selecció femenina de rugbi de 15. Les grandalles van destrossar Bulgària en una jornada històrica per a l’esport de l’oval al país en un partit amistós on l’escandalós resultat va ser, gairebé, el de menys. El 119 a 0 final va demostrar sense embuts la superioritat de les tricolors, que no van donar cap opció a les búlgares, a les quals van escombrar en una excel·lent exhibició en atac, amb fins a 18 assajos. La primera part va cloure amb un incontestable 67 a 0, i a la represa les grandalles no