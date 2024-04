El MoraBanc s'exhibeix contra el Granada i s'apropa a la permanència (88-62)

Actualitzada 07/04/2024 a les 18:56

El MoraBanc Andorra ha sumat la desena victòria de la temporada i dona un pas molt important de cara a la salvació després de superar manera contundent un rival directe, el Coviran Granada per 88 a 62, en un partit definit en un darrer quart espectacular. L'equip tricolor encarava el quart tram amb un +9 de coixí (55-46) però ha sabut endollar-se per acabar arrodonint un triomf esplèndid al dictat de Marin Maric (18 punts i 26 de valoració), Jean Montero (21 punts i 24 de valoració) i Jerrick Harding amb 20 punts i 17 de valoració. L'equip de Natxo Lezkano gaudeix ara de tres triomfs per sobre del descens i afronta el tram final de la temporada amb una mica més de tranquil·litat. La propera jornada el MoraBanc visitarà la pista del Dreamland Gran Canària.