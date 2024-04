Actualitzada 06/04/2024 a les 14:01

El Campus Joan Verdú ha donat avui el tret de sortida a la segona edició amb 17 nens i bones sensacions per part de l'esquiador andorrà. Aquestes jornades, gratuïtes i dirigides a joves esquiadors, tenen com a objectiu absorbir "els errors i aprenentatge que he anat acumulant", segons ha valorat Verdú. Demà, s'espera un segon grup de 17 joves també.