Massa càstig per a la selecció a Podgorica

Tere Morató va fer el gol de l’honor d’una Andorra que va encaixar-ne tres de cap i un de penal

La selecció femenina va caure al Gradski Stadion de Podgorica davant Montenegro per 6 a 1, en el partit que obria, de manera oficial, l’etapa d’Albert Panadero com a tècnic i la fase de classificació per a l’Europeu. Tot i que les jugadores de Mirko Maric es van mostrar superiors, amb molt més control i protagonitzant més accions al perímetre tricolor, el resultat final sí que va resultar massa cridaner. La resistència d’Andorra va durar 27 minuts, moment que Bulatovic va batre Alexandra Cardoso amb un xut cantoner. A partir d’aquí, amb el marcador a favor, Montenegro es va moure