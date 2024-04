L’FC Andorra enceta al camp de l’Eldenc la nova etapa amb Ferran Costa a la banqueta i el repte de la salvació

La recent victòria davant el Mirandés i l’arribada del nou tècnic, Ferran Costa, ha aportat aire fresc i foc nou a l’FC Andorra. L’equip tricolor apuja el teló de l’etapa de l’entrenador català a la banqueta en un feu exigent, el Nuevo Pepico Amat, per negociar amb l’Eldenc una victòria fora de l’Estadi Nacional que es resisteix des de la primera jornada, a Leganés. Un triomf que suposaria, per una banda, treure el cap de les posicions de descens i carregar la motxilla d’esperança i, per l’altra, tornar a lligar dues victòries consecutives per segona vegada aquesta temporada. Costa ha arribat