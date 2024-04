Maeva Estevez diu adeu a la competició

L’‘exrider’, molt castigada per les lesions, assegura que marxa “tranquil·la perquè ho he donat tot”

Maeva Estevez va anunciar la retirada de la competició després de 13 anys en actiu. Una decisió gairebé forçada en ser una esportista molt castigada per les lesions i no acabar de fer net del darrer entrebanc, la luxació als ossos carpians de la mà dreta que va patir a final de setembre a Xile. Acompanyada per la ministra d’Esports, Mònica Bonell, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, i el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Estevez va explicar emocionada que “marxo tranquil·la perquè sé que ho he donat tot i he treballat fins al final, però de