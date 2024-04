Les 'grandalles', a punt per l'històric debut a casa

Actualitzada 05/04/2024 a les 05:43

La selecció andorrana femenina de rugbi de 15, les, debutarà demà a l’Estadi Nacional en un partit amistós, tot i que puntua per al rànquing oficial, davant Bulgària. Serà el primer cop que el combinat de 15 jugarà a casa perquè, fins ara, només havia disputat un partit amistós, a Còrsega, un duel que no comptava com a oficial. Els seleccionadors seran Jeannot Martinho i Bea Candela, que va explicar que “el partit té un component emotiu evident. Les noies han fet una gran feina, passant del rugbi de set al de 15 i ara fa goig tenir l’oportunitat, fins i tot, de poder triar jugadores i això m’omple d’orgull”. Per part seva, Noe Pauls, una de les jugadores que competeixen fora d’Andorra, va comentar que “tinc la pell de gallina només d’imaginar-me el moment. Tinc moltes ganes de jugar amb les meves amigues de sempre i poder fer història per al rugbi andorrà. Serà un moment molt emotiu”.